Gechingen Rewe hält an beiden Standorten fest

Gechingen/Calw. Lange Schlangen bilden sich an der Kasse des Rewe-Markts im Calwer City Center (CCC) selten, ebenso in der Gechinger Filiale des Handelskonzerns. Oft wird dort nicht der Großeinkauf erledigt, sondern ohne Einkaufswagen schnell besorgt, was man an diesem Tag noch braucht: etwas Obst und Gemüse, Milch oder Eier. Kunden und Passanten lässt der häufig wenig frequentierte Parkplatz am westlichen Ortseingang von Gechingen nicht selten daran zweifeln, ob sich das dortige Lebensmittelgeschäft wirtschaftlich betreiben lässt. Während beispielsweise im Balinger CityCenter sich die Situation ähnlich darstellte, in der Bevölkerung genau dieser Eindruck entstand und Rewe sich dort wohl 2018 zurückziehen wird, wie der Schwarzwälder Bote bereits berichtete, scheint in Calw und Gechingen alles anders zu sein.