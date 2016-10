Gechingen Räte versprechen sich attraktiveren Ortskern

Schon lange Thema

Weiter heißt es in dem gemeinsamen Papier: "Schon seit geraumer Zeit beschäftigt sich der Gemeinderat Gechingen mit dem Thema Ortskernbelebung. Hierzu gehört unter anderem die Optimierung der Parkplatzsituation im Kernort. In diesem Zusammenhang wurde auch immer wieder das Thema Anbindung des Gemeindehallenparkplatzes an den Ortskern durch einen Fußweg diskutiert. Diese Idee ist also nicht neu und wurde schon lange vor der Planung eines Mehrfamilienhauses in der Dorfäckerstraße durch einen privaten Investor bewegt."

Für eine große Mehrheit des Gemeinderates sei der Fußweg ein Baustein zur Erhöhung der Attraktivität des Ortskerns. Man verspreche sich eine Verbesserung der Parksituation im Ort und somit auch eine Förderung sowie Hilfestellung für die ansässigen Ladengeschäfte. "Der Weg bietet eine sichere, ebene und schnelle Erreichbarkeit des Ortskernes, welcher sogar behindertengerechten Ansprüchen gerecht wird. Ein Nebeneffekt des Weges ist eine schnelle, fußläufige Erreichbarkeit des Parkplatzes für die Bewohner der Dorfäckerstraße, was zu einer Optimierung der dortigen Parksituation führt", teilte Groß weiter mit.