Gechingen Räte können sich erneut auf Gegenwind gefasst machen

Streckenersparnis von 37 Metern

In der Abwägung zwischen den Vorteilen, die der geplante Weg für Fußgänger zwischen dem Gemeindehallenparkplatz und der Ortsmitte haben würde, und den Belangen des Kindergartens "Zauberwald", senkte sich die Waagschale in der jüngsten Sitzung des Gechinger Gemeinderats letztlich zugunsten des Fußwegs. Dieser würde gegenüber dem bestehenden Gehweg, der entlang der Althengstetter Straße vorbei am Rathaus und der Gemeindehalle auf den Parkplatz führt, eine Streckenersparnis von rund 37 Metern bringen und darüber hinaus eben verlaufen. Lediglich die veranschlagten Kosten in Höhe von 61 500 Euro für den neuen Fußweg müssten nach Ansicht des Gremiums reduziert werden.

Bei einer Ortsbesichtigung im Vorfeld der Gemeinderatssitzung legten Eltern und Erzieherinnen des Kindergartens "Zauberwald", in dem 28 Jungen und Mädchen unter drei Jahren in zwei Gruppen betreut werden, ihre Sicht dar. So würde die Gartenfläche deutlich reduziert werden. "Wir haben keinen direkten Zugang zu Wald und Wiesen", erläuterte Erzieherin Regina Schüttoff die Bedeutung des Gartens. Eine Verkleinerung der Fläche bedeutet eine Bewegungseinschränkung.