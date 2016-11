Gechingen Ortsdurchfahrt im Idealfall noch vor Weihnachten frei

Der Buslinienverkehr zwischen Calw und Böblingen 763 wird in beiden Fahrtrichtungen die Strecke Bergwaldsteige – Talstraße – K 4300/Uhlandstraße befahren. Hierfür wird die Bushaltestelle Fleckenparkplatz in Fahrtrichtung Böblingen ab dem 21. November in die Uhlandstraße, unmittelbar hinter den Einmündungsbereich, gelegt.

Bushaltestellen verlegt

Die Bushaltestelle Rathaus in Fahrtrichtung Calw wird in die Talstraße vor das Pflegeheim verlegt. In der Uhlandstraße wird ein beidseitiges absolutes Halteverbot eingerichtet. Das Busunternehmen Volz wird die Strecke Fleckenparkplatz – K 4308 weiterhin befahren. Es wird eine Restfahrbahnbreite von vier Metern zur Verfügung gestellt.

Die Arbeiten nehmen eine Zeitdauer von rund drei Wochen in Anspruch. Bei optimalem Bauverlauf und Witterungsverhältnissen wird die Ortsdurchfahrt noch vor Weihnachten freigegeben.