Gechingen Nur vereinzelt herrscht Orientierungslosigkeit

Kaum benötigte Hilfe

Ab kurz vor sieben Uhr stand Andrea Stahl, Sekretärin des Ortsbaumeisters Heinz Braun, an der Kreuzung als "Guide" bereit, um verirrten Schülern, Passanten oder Autofahrern den richtigen Weg zu weisen. Viel zu tun hatte sie allerdings nicht: "Die meisten Leute waren gut informiert", sagt Stahl. "Die Schüler sind ganz zielstrebig zu den Ersatzbushaltestellen gelaufen und sogar die Flüchtlinge, die zu den Sprachkursen fahren, haben gleich gewusst wohin."

Bereits am Freitag stand Stahl an der Kreuzung, um die Fußgänger vorab über die Maßnahmen und deren Auswirkungen auf den Verkehr zu informieren. Ankündigungen im Internet, im Amtsblatt und in der Zeitung taten ihr übriges, um eine böse Überraschung zu verhindern. Nur vereinzelt musste die Rathausmitarbeiterin Personen zur richtigen Bushaltestelle oder auf die passende Umleitungsstraße lotsen. "Es waren eher jüngere Leute, die Richtung Böblingen unterwegs waren und vielleicht nicht so oft fahren", resümiert sie. Für die Autofahrer könnte es in den nächsten Tagen unangenehmer werden, denn durch die Drei-Phasen-Ampelschaltung müssen sie sich auf eine längere Wartezeit einstellen.