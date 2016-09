Gechingen Nüchterne Betrachtung fällt schwer

Gemeinderat Jürgen Groß betonte, das ursprüngliche Ziel mit der dortigen Bebauung sei die Nachverdichtung gewesen. Dort hätten attraktive Bauplätze geschaffen werden können, die die Haushaltssituation der Gemeinde verbessert hätten. Den Grundsatzbeschluss vom Juli zu kippen, kam für ihn nicht in Frage. "Wir sollten wegen der aktuellen rechtlichen Lage nicht weiter aktiv an dem Projekt arbeiten", sagte er. Doch aufgeschoben ist für Groß nicht aufgehoben.

Befremdlich war für Groß das Vorgehen Häußlers zwei Wochen vor der Gemeinderatssitzung. Wie berichtet, hatte der Rathauschef in einer öffentlichen Stellungnahme empfohlen, von einer Bebauung des Sedanplatzes abzusehen, nachdem er sich vor Ort mit einem Planer beraten hatte und die schwierigen Rahmenbedingungen für das Vorhaben zutage getreten waren.

"Das ist für mich nicht nachvollziehbar", äußerte sich Groß. Er zweifle an der Notwendigkeit dieses Vorgehens und habe sich vom Bürgermeister vor der neuerlichen Abstimmung in eine Richtung gedrängt gefühlt. Häußler bezeichnete sein Vorgehen als "absolut unüblich". Er habe jedoch wahrgenommen, wie sehr es in der Bevölkerung gebrodelt habe. In einer solchen Situation dürfe auch ein Bürgermeister offen seine Meinung kundtun, was sogar von einigen Gechingern eingefordert worden sei.

Ratsmitglied Bernd Wentsch plädierte dafür, die Arrondierung in anderen Bereichen der Gemeinde voranzutreiben, also andere Grundstücke nutzbar zu machen: "Auf dem Sedanplatz kommen wir nicht weiter". Die Schaffung neuer Bauplätze dränge, weil durch die Verkaufseinnahmen Steuer- und Gebührenerhöhungen vermieden werden könnten.

"Das ist Rufschädigung"

"Ich wäre für eine Bebauung aufgeschlossen gewesen", äußerte sich Thomas Blenke. Aus rechtlicher Sicht sei dies aber nicht machbar und eine Bebauung anzustreben, nicht sinnvoll. So wie seinen Eltern als junges Paar ermöglicht worden sei, zu einem geeigneten Grundstück zu kommen, würde er es sich heute auch für andere junge Familien wünschen. Blenke verwahrte sich am Dienstagabend gegen Aussagen, die derzeit im Ort kursieren, wonach er als Gemeinderat versucht habe, dafür zu sorgen, dass ein guter Freund zu einem Baugrundstück auf dem Sedanplatz kommt: "Niemals habe ich versucht, jemandem einen Bauplatz zuzuschanzen. Das ist Rufschädigung".

Erika Kanzleiter-Schilling sprach sich für eine Nachverdichtung mit Bauplätzen, also Projekte wie das geplante auf dem Sedanplatz, anstelle der Ausweisung neuer Baugebiete aus. Auch Claus Schaible würde eher die geschützten Linden opfern, wenn damit Wohnraum geschaffen werden könne, der in Gechingen zurzeit nicht ausreichend vorhanden sei.

"Der heimatgeschichtliche Erinnerungswert ist mir wichtig", sagte Tilman Schwarz, der sich vergeblich für die Aufhebung des Grundsatzbeschlusses vom Juli einsetzte. Der Sedanplatz sei sehr vernachlässigt worden. Er sei froh, dass der Schwarzwaldverein nun für eine Aufwertung und Belebung des Areals sorgen wolle.

Umkippen falsches Signal

Simon Klass hatte sich für eine Bebauung stark gemacht. "Das habe ich mir einfacher vorgestellt", sagte er. Umzukippen, sei für ihn das falsche Signal. Er stimmte ebenso wie Claus Schaible und Marina Eßlinger dafür, das Projekt weiterzuverfolgen und Gutachten einzuholen.