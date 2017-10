Gechingen Neues Löschgruppenfahrzeug für Feuerwehr

"Viele von uns, auch ich, sind mit dem TLF 16/25 groß geworden und waren deshalb mit ihm verbunden", sagte Kommandant Jürgen Eßlinger. Zu der Melodie von "Time to say goodbye" erinnerten Bilder an den vielseitigen Einsatz des TLF, ehe der Vorhang im Gerätehaus fiel und den Blick auf das neue Löschfahrzeug freigab.

Bürgermeister dankt allen Beteiligten

"Im Vordergrund steht heute die Freude, dass unsere Feuerwehr, bevor das TLF ins Schwabenalter gekommen wäre, wieder mit einem modernen Löschfahrzeug ausgerüstet ist und der Dank an alle, die dazu beigetragen haben", unterstrich Bürgermeister Jens Häußler. Er erinnerte an den Prozess in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren vom Auftrag des Gemeinderats an die Verwaltung über den überraschend frühen Zuschussbescheid des Landes in Höhe von 90 000 Euro, die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans bis zur Auftragsvergabe. "Angesichts der stolzen Summe von insgesamt 314 000 Euro ist es mir wichtig, die beteiligten Feuerwehrangehörigen nicht nur dafür zu loben, dass sie sich hervorragend engagierten und ganz stark reingehängt haben, sondern auch darauf hinzuweisen, dass sich die Feuerwehr auf das Notwendigste beschränkt hat", verwies Häußler auf das zehnköpfige Team, das die Beladung plante. Sie weist einige Besonderheiten auf, wie Eßlinger erläuterte. Das Fahrzeug verfügt neben der Normbeladung beispielsweise über einen Wassersauger, eine Wärmebildkamera oder Schmutzwasserpumpe. "Mit diesem so ausgestatteten LF 10 erhält die Feuerwehr eine gute, einsatztechnische Ergänzung zum Löschgruppenfahrzeug LF 20/16, das im Wesentlichen auf technische Hilfeleistung ausgelegt ist", sagte der Kommandant.