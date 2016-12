Gechingen Neue Broschüre über Bio-Produkte

Neugierig streckten zahlreiche Kühe ihre Köpfe durch die Streben am Stall, um die Besucher genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Besucher – das waren Landrat Helmut Riegger, Peter Schäfer, Abteilungsleiter für Landwirtschaft und Naturschutz im Landratsamt, und die ebenfalls in dieser Abteilung tätige Sabine Föll, die sich von den Betreibern des Waldhofes Claudia und Gerd Böttinger auf dem Gelände herumführen ließen.

Anlass für den Rundgang war die neu aufgelegte Broschüre des Landkreises Calw, in der landwirtschaftliche Betriebe mit Direktvermarktung ihrer Produkte aufgeführt sind. 44 Höfe aus dem Kreis sind in dem kleinen Heft gelistet, mit Informationen über ihr jeweiliges Angebot, die Verkaufszeiten und natürlich die Adressen. Zudem sind die Wochenmärkte in Calw und Umgebung vermerkt, wo viele der Landwirte wöchentlich ihre Waren anbieten.

Die Broschüre über die Direktvermarkter wurde erstmals 1998 aufgelegt, nun wurde sie erneut auf den aktuellen Stand gebracht. "Wir haben die Broschüre bewusst kurz gehalten", meint Föll. Detailliertere Informationen gebe es auf der Internetseite des Landkreises.