Gechingen Nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Calw-Stammheim. Warum der auf der Kreisstraße 4363 in Richtung Gechingen fahrende Fahrzeuglenker gegen 15 Uhr von der Fahrbahn abkam, blieb während der Unfallaufnahme durch die Polizei zunächst ungeklärt.

Der Wagen rutschte den beginnenden Abhang hinunter und kam auf der Fahrerseite an einem Baum zum Liegen. Mit dem Dach prallte das Auto in voller Wucht an den Baum und der Fahrer wurde eingeklemmt. "In Absprache mit dem Notarzt haben wir das Fahrzeug zurück auf die Räder gedreht", erläuterte Stadtbrandmeister Dirk Patzelt die Maßnahme zur Rettung des 63-Jährigen. Danach, so der Einsatzleiter der Calwer Feuerwehr an der Unfallstelle, wurde der Autofahrer mit schwerem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit.

Parallel dazu gewährleisteten die Feuerwehrleute den Brandschutz am Fahrzeug und sicherten den Wagen vor einem Absturz an dem abschüssigen Gelände. Für die rettenden Maßnahmen war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.