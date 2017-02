Gechingen "Nach sieben Stunden in unbeheiztem Zelt nach Hause geschickt"

Gegründet wurde der Freundeskreis vor rund zwei Jahren. Während 2015 viele Flüchtlinge nach Gechingen kamen, die Unterkünfte voll belegt waren und sich der Freundeskreis in viele neue Aufgaben einarbeiten musste, habe sich 2016 die Situation deutlich entspannt, vermeldete die Vorsitzende des FK Asyl Bettina Schöttmer. So leben derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft in der Gartenstraße 30 Personen, eine zweite Unterkunft in der Calwer Straße steht leer. Darüber hinaus leben fünf Familien und eine Einzelperson (insgesamt 27 Personen) in Mietwohnungen in Gechingen. Ein bestimmendes Thema war im zurückliegenden Jahr die Anhörung im Zuge des Asylverfahrens und das Warten auf die Bescheide.

In allen Bereichen der Integration tätig

Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie eine solche Anhörung abläuft, war Schöttmer im Februar 2016 gemeinsam mit Samir Samra nach Karlsruhe gefahren, wo der Syrer einen Anhörungstermin haben sollte. "Nach sieben Stunden Warten in einem unbeheizten Zelt wurden die Fingerabdrücke genommen und Samir ohne Anhörung wieder nach Hause geschickt", so Schöttmer. Erst im dritten Anlauf bekam Samir Samra seine Anhörung. In der Zwischenzeit, so Schöttmer, hatten alle in Gechingen lebenden Flüchtlinge eine Anhörung. Ein Asylantrag wurde abgelehnt, acht Flüchtlinge haben eine subsidiäre Aufenthaltsbewilligung für zunächst ein Jahr und drei warten noch auf ihren Bescheid.