Gechingen Musiker-Nachwuchs beeindruckt

Und diese noch ganz junge Jugendgruppe kann sich bereits hören lassen. Unter der Leitung des Musikpädagogen Stefan Schneider spielte sie nicht nur das Lied "Bruder Jakob", sondern bereits auch kleine Eigenarrangements des Dirigenten, die dieser ihren spielerischen Möglichkeiten angepasst hatte. Das Publikum zeigte sich davon beeindruckt und spendete lang anhaltenden, begeisterten Beifall.

Selbstbewusst musizierte dann die Jugendkapelle unter der Leitung von Kathrin Scheda. Die talentierten Jugendlichen boten nicht nur mehrstimmig gespielte Weihnachtslieder, sondern wagten sich auch an anspruchsvolle Stücke wie "Pippi Langstrumpf" und "Highland Games". Für die beeindruckende Darbietung von "The three Musketeers" gab es dann besonders viel Applaus.

Beim Spiel der Schlehengäukapelle mit erwachsenen Musikern merkte man dann schnell, dass dieses erfahrene Ensemble eine hohe Spiel- kultur entwickelt hat und in der Lage ist, auch schwierige symphonische Kompositionen locker und beschwingt aufzuführen. Unter Leitung von Dirigent Schneider nahm die Kapelle die Zuhörer mit auf eine Abenteuerreise und interpretierte dabei locker und souverän.

Das Spielen von diverser Filmmusik und anderer anspruchsvoller Kompositionen verlangte große Flexibilität. Beeindruckend dann, wie es die Musiker verstanden, mit musikalischen Mitteln Geschichten zu erzählen. Dazu gehörte viel lautmalerisches Geschick. Bei der Interpretation der Stücke "Dusk", "The Return – Adventure 2", oder "Star Wars" wurden die Titel im wahrsten Sinne des Wortes musikalisch umgesetzt. Ein Höhepunkt für viele Besucher war das Stück "Rise Of The Firebird". Die beeindruckende dynamische Musik mit vielen faszinierenden Passagen im Fanfarenstil, ließ Trompeten und Hörner immer wieder voll zur Geltung kommen.

Orchester mit Klängen der E-Gitarre verbunden

Bei der Komposition "Chaos Theorie" trat Simon Schwarzer als Solist mit der E-Gitarre auf. Dabei gelang es den Musikern problemlos, den kraftvollen Klang des Blasorchesters mit den Klängen der elektrischen Gitarre zu einer fulminant klingenden Einheit zu formen.

Als weiteren Höhepunkt erlebten viele Besucher das herausfordernde Stück "East-West-East". "Der amerikanische Komponist James L. Hosay lässt in seinem Marsch zwei Welten aufeinanderprallen: Das westliche Amerika und das östliche Russland", informierte Moderatorin Anika ­Hintzenstern. Während des klangvollen Spiels legten sich, musikalisch ausgezeichnet interpretiert, die Gegensätze und vereinigten sich zu einem Miteinander der Musikkulturen. Eine humorvolle Schaueinlage, die eine Flötenspielerin und Dirigent Schneider vortrugen, erregte bei den Zuhörern große Heiterkeit. Da war es kein Wunder, dass sich am Ende die Besucher, inspiriert von den vielfältigen, heiteren musikalischen Eindrücken, beschwingt auf den Heimweg machten.