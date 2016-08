Gechingen Museumsbesucher treffen den King of Rock’n’Roll

Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen in Tupelo, Mississippi, zog seine Familie Ende der 1940er-Jahre nach Memphis, Tennessee, um. Nur für seine Mutter nahm er 1954 im Sun-Plattenstudio von Sam Philipps einen Titel auf, der zufällig im Radio gespielt wurde. Da es eine Radiostation war, in der nur Musik von Weißen gespielt wurde, fragten die Hörer, wer dieser Weiße mit der Stimme eines Schwarzen sei. Von da an war Elvis’ musikalischer Aufstieg unaufhaltsam.

Elvis war von 1958 bis 1969 auch als Schauspieler aktiv und spielte in mehr als 30 Hollywoodstreifen die Hauptrolle. Zeitweise war er der bestbezahlte Hollywoodschauspieler. Ab 1969 bis zu seinem Tod gab Elvis wieder Konzerte. Weil sein Manager Tom Parker sich illegal in den USA aufhielt und Angst hatte, nicht wieder einreisen zu dürfen, wenn er das Land einmal verlassen hatte, ließ er seinen Schützling, bis auf wenige Auftritte in Kanada, nie außerhalb Amerikas auftreten.

Als Besatzungssoldat in Hessen stationiert

Doch konnte man ihn auch in Deutschland als einzigem Land außerhalb Amerikas live erleben. Elvis war eineinhalb Jahre lang, vom Oktober 1958 bis März 1960, als Besatzungssoldat in Friedberg/Hessen stationiert. Damals herrschte in den USA noch Wehrpflicht. Obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits Millionär, wurde er einberufen. Schon bei seiner Ankunft in Deutschland wurde er von Hunderten Fans umjubelt. Da US-Soldaten, die mit Familie kamen, nicht in der Kaserne wohnen mussten, lebte Elvis mit Vater und Großmutter erst im Hotel. Dann mietete er ein Haus in Bad Nauheim und wurde an beiden Orten Tag und Nacht von begeisterten deutschen Jugendlichen förmlich belagert.

Höhepunkt seiner Karriere war ein Auftritt Anfang 1973 in Hawaii, der von mehr als einer Milliarde Menschen, mehr als bei der Mondlandung, via Satellit verfolgt wurde. Elvis’ Tod am 16. August 1977 durch Herzversagen kam plötzlich, aber nicht ganz unerwartet, denn er war tablettensüchtig. Aber bis heute wird Elvis gefeiert und ist im Gedächtnis seiner vielen Fans präsent wie eh und je. Das werden die Besucher am 4. September im Museum Appeleshof erleben. Geöffnet ist von 14 bis 18 Uhr und der Eintritt ist frei.