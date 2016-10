Gechingen Modell soll Ortskern stärken

Gechingen. Ziel ist es, unter dem Motto "Jung kauft Alt – Junge Leute kaufen alte Häuser" die Attraktivität des Ortskern zu steigern und diesen zu beleben, vorhandene Bausubstanz zu nutzten sowie Baulücken zu schließen.

Diverse Vergabekriterien

Einstimmig beschloss der Gemeinderat das Programm, dessen Richtlinien von einem Arbeitskreis, der sich aus den Gemeinderäten Karl Brauhäuser, Marina Esslinger, Damaris Hauser-Frielitz, Bernd Wentsch und Gerhard Mörk sowie Vertretern der Verwaltung zusammensetzte, erarbeitet wurden. Mörk, der dem Arbeitskreis vorsaß erläuterte dem Gesamtgremium Zielsetzung, Rahmenbedingungen und Vergabekriterien. Er betonte, dass es sich bei den Mitteln, die den Bauherren mit "Jung kauft Alt" zur Verfügung gestellt würden, um ähnliche Beträge handle, wie die Kommune sie seit Jahren durch das "Gechinger Modell" jungen Familien gewährt, die einen Bauplatz in einem Neubaugebiet erwerben. "Ziel es, die Förderung von Altort und Neubauplatz in etwa gleich zu behandeln", so Mörk.