Gechingen Manöver am strahlend blauen Himmel

Wetterbedingungen jedes Mal anders

Von 30 Zentimeter Neuschnee bis 20 Grad Wärme hatten die Modellflieger schon die unterschiedlichsten Wetterbedingungen beim Neujahrsfliegen, so der zweite Vorsitzende des Vereins Ralf Kindervater. Er genoss den Tag gemeinsam mit rund 40 weiteren Modellsportbegeisterten auf dem Fluggelände: "Wenn alle anderen noch ausschlafen, sind wir schon draußen." Hubschrauber, kleine Drohnen, Nachbauten, Kunstflugmodelle, Segler, Senkrechtstarter und andere ferngesteuerte Modelle stiegen am Neujahrstag in die Luft. "Die meisten Modelle können heute dank leistungsstarker Batterien mit Elektromotoren betrieben werden", so Kindervater.

Die Faszination des Hobbys liegt neben dem ferngesteuerten Fliegen im Basteln und Tüfteln. Den Umgang mit der Technik und den Materialien, die beim Modellflug eine wichtige Rolle spielen, aber auch die strengen Regeln, die für das Modellfliegen gelten, vermitteln die Gechinger Modellflieger dem Nachwuchs in einer eigenen Jugendgruppe. Diese trifft sich regelmäßig im Modellsportheim und war natürlich auch beim Neujahrsfliegen mit von der Partie.