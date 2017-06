Gechingen Leben zwischen zwei Kulturen schärft Blick

Ismail kennt dieses Phänomen aus eigenem Erleben. Als am 11. September 2001 von Terroristen entführte Passagierflugzeuge die Türme des World Trade Centers in New York angriffen und hunderte Menschen in den Tod rissen, änderte sich die wirtschaftliche Situation in ihrem deutsch-amerikanischen Computerunternehmen schlagartig. "Für uns bedeutete dies geschäftlich das Aus. Plötzlich standen wir unter Generalverdacht, keiner wollte mehr mit uns Geschäfte machen. Ganz ohne unser Zutun hatten wir alles verloren", erinnert sich sie Wahl-Calwerin.

In ihrem jüngsten Buch, das die 75-Jährige beim internationalen Kulturverein Gechingen vorstellte, richtet sie ein besonderes Augenmerk auf die Folgen interkultureller Unterschiede im Leben von Kindern, die in verschiedenen Kulturen aufgewachsen sind. Sind Jungen und Mädchen aus binationalen Ehen ohne eindeutige Identität deshalb verunsichert und unglücklich oder hat ihre innere Bindung an zwei unterschiedliche Kulturen ihren Gesichtskreis erweitert und erleben sie deshalb ihre Situation sogar als Bereicherung? Diese Fragen versuchte die Autorin zu beantworten.

Nicht immer einheitlich