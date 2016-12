Gechingen Lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung

Los geht es mit der Jugendgruppe. Diese besteht erst seit März dieses Jahres und wird morgen Abend ihren ersten großen Auftritt vor Publikum haben. "Es ist wirklich erstaunlich, was unsere kleinen Musiker bereits nach wenigen Monaten schon drauf haben", sagt Dingler. Die Jungmusiker sind allesamt Anfänger auf ihrem Instrument. Das neue Ausbildungskonzept des Musikvereins sieht vor, dass die Jugendlichen neben ihrer individuellen Ausbildung am Instrument von Anfang an in einer kleinen Besetzung Freude am gemeinsamen Musizieren finden.

"Gemeinsam macht es eben mehr Spaß. Und es entwickeln sich Freundschaften über die Musik hinaus", erklärt der Vorsitzende. Das gilt auch für die fortgeschrittene Jugendkapelle, die nach der Jugendgruppe auftreten wird. Anschließend präsentiert das aktive Gesamtorchester in gewohnt schwungvoller Weise ein abwechslungsreiches Programm mit ausdrucksstarker Blasmusik. Dabei dürfen sich die Zuhörer auf die Fortsetzung einer musikalischen Abenteuerreise freuen, die bereits am Jahreskonzert 2015 begann.

Virtuose Soloeinlage