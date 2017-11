Gechingen Krönender Abschluss zum Jubiläum

Gechingen. Festliche, vorweihnachtliche Bläsermusik erklingt zum ersten Advent, Sonntag, 3. Dezember, ab 18 Uhr in der Gechinger Martinskirche. Mit diesem Konzert krönt der Posaunenchor das 50-Jahr-Jubiläum, ein Festjahr, das reichlich mit verschiedenen Aktivitäten ausgefüllt war: Das regelmäßige Musizieren in den Gottesdiensten in um Gechingen, im Krankenhaus, im Landesklinikum in Hirsau, auf dem Campingplatz oder im Grünen, verschiedene Ständle, etwa Martinsstift, und einmal im Monat Kurrendeblasen am Sonntagfrüh. Zum Sommerferienende luden die Bläser zu einer Serenade unter Kastanien in den Kirchhof ein.