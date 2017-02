Gechingen Kleintraktor ist indie Jahre gekommen

Knapp 90 000 Euro

Der bisher vom Bauhof genutzte multifunktionale Kleintraktor ist in die Jahre gekommen und reparaturanfällig geworden, wie Bauhofleiter Jürgen Eßlinger den Mitgliedern des TA vor Ort deutlich machte. Das Fahrzeug ist im ständigen Einsatz und wird das ganze Jahr für den Räum- und Streudienst an Engstellen und auf Gehwegen, zum Mähen, für Arbeiten auf dem Friedhof und auf Spielplätzen, Mulchen, Kehren, Laubsaugen und andere Aufgaben intensiv genutzt.

Da das alte Gefährt für 13 500 Euro in Zahlung gegeben werden kann, schlägt die Neuanschaffung mit knapp 90 000 Euro zu Buche, was der im Haushaltsplan vorgesehen Summe entspricht. Der TA wird dem Gemeinderat in der Märzsitzung empfehlen der Ersatzbeschaffung zuzustimmen.