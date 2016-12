Gechingen Kinder halten die Balance

Gechingen. An vielen Stationen konnte balanciert, gehüpft, gerollt, gerutscht, geschwungen und geklettert werden. Es gab Geschicklichkeitsspiele, Vorführungen sowie heiße und kalte Getränke und Kuchen für die Nachwuchssportler sowie ihre Begleitung. Nicht fehlen durfte an diesem Nachmittag der Nikolaus, der für alle Teilnehmer praktische Geschenke mitbrachte.

Rund 100 Übungsleiter im Einsatz

Mehr als 500 Kinder und Jugendliche, und damit 40 Prozent der Gesamtmitgliederzahl, sind in den elf Abteilungen der Sportfreunde Gechingen aktiv. Ob beim Fußball, Mountainbike, Schwimmen, Badminton, Ju-Jutsu, Sportschießen, Tennis, Tischtennis Turnen und Volleyball – in allen Sparten werden sie von den mehr als 100 Übungsleitern des Vereins qualifiziert betreut und trainiert. In der Jugendweihnachtsfeier sieht Gesamtjugendleiter Joachim Glaser eine Gelegenheit, dass sich die jungen Sportler, vom Kinderturnen für die Kleinsten bis zu den Jugendfußballern, über alle Sportarten hinweg treffen und kennenlernen können.