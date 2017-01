Gechingen Kapelle legt vor allem Wert auf Nachwuchsförderung

"In der Veränderung liegt die Zukunft. Das macht unserer Arbeit so spannend und interessant" unterstrich der Vorsitzende. Im Mai feiert die "Modern Music Show" ihr 25-jähriges Jubiläum. Im Juli ist der Musikverein beim Gechinger Straßenfest gefordert. Ein anspruchsvolles Jahreskonzert im Dezember rundet das Jahr ab. Weitere wichtige Termine sind Auftritte bei der Mai-Hocketse der Feuerwehr, gemeinsame Ausflüge, zwei Probenwochenenden und eine Jahresabschlusswanderung.

Immer zum Wohl der Gemeinschaft

Jürgen Bernhard vom Kreisverband der Blasmusik ehrte zahlreiche Vereinsmitglieder. Für 50-jährige aktive Mitgliedschaft erhielten Anton Hirzle und Wolfgang Garbrecht die Ehrennadel in Gold mit Diamanten und Ehrenbrief. Beide Geehrten haben sich jahrzehntelang in vielfacher Weise zum Wohl des Vereins engagiert. Frank Talmon l’ Armée und Markus Dingler setzen sich schon 40 Jahre lang für den Verein ein. Sie erhielten ebenfalls die Ehrennadel in Gold mit Diamanten.