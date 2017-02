Gechingen Junge Handballer zeigen ihr Können

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Württemberg haben das Konzept 2001 zusammen mit den Sportfachverbänden der Sportarten Fußball, Handball, Leichtathletik, Ski, Tennis und Turnen aufgestellt. 2009 stieß noch die Sportart Golf hinzu. Seit 2010 finden die VR-Talentiade-Veranstaltungen auch in den benannten Sportarten in Baden sowie Südbaden und somit in ganz Baden-Württemberg statt.