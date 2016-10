Gechingen Intarsien versetzen Besucher ins Staunen

Damit entstehen dann Kunstwerke, die an die Wand gehängt werden können, Kleinmöbel, Tischplatten und Gemälde. Auch ein Damenschreibtisch mit Spiegel war ausgestellt. Schon bei den ersten Blicken aus der Entfernung erkennt man die Detailvielfalt in der Arbeit Widmanns. Ineinanderfließende Muster, Abbildungen und Perlmuttverzierungen brachten die Besucher zum Staunen. Bei einigen Werken benötigte er an die 50 Stunden zur Herstellung, andere nahmen sogar bis zu 100 Stunden in Anspruch. "Man braucht ein gutes Auge und eine ruhige Hand", so Widmann.

Ein unglaublicher Aufwand wird hierbei aufgebracht, um ebenso schöne Kunst zu produzieren. Das erkannten auch die Gäste, die teils mit heruntergeklappter Kinnlade minutenlang vor einem Werk standen und es begeistert anblickten. Einige murmelten "sagenhaft", "unglaublich" oder "wunderschön" vor sich hin.

Im ersten Stock des Museums wurde für das Wohl der Gäste gesorgt. Die antike Küche wurde tatsächlich benutzt, und in dem mit Holzkohle beheizten Wendewaffeleisen entstanden knusprige Waffeln.

Nun geht es für das Heimatmuseum Appeleshof in die Winterpause. Das Programm für das kommende Jahr steht bereits. Im April 2017 geht es mit einer Ausstellung von sehr alten Alltagsgegenständen weiter.