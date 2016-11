Gechingen Initiative sammelt 825 Unterschriften

Gechingen (ina). Doch dieser geplante Pfad soll unmittelbar am Freigelände des Kindergartens Zauberwald vorbeiführen, in der in der Gäugemeinde die aller- kleinsten Kinder zwischen ein und drei Jahren betreut werden. "Dies ist ein geschützter Raum für unsere Kinder", empört sich Vater Dietmar Vahs. Er bemängelt die fehlende Empathie für Kleinkinder beim Gemeinderat. "Den 825 Unterschriften aus der Gechinger Bürgerschaft steht die mangels greifbarer Argumente wenig nachvollziehbare Behauptung von Gemeinderatsmitgliedern der Bürgerunion gegenüber, der Gechinger Ortskern würde durch den Weg attraktiver", unterstreicht Vahs.

Zweifel am Sachverstand der Gemeinderäte

Wenn man die Kosten eines Abkürzungswegs von voraussichtlich 30 Sekunden Wegzeitersparnis gegenüberstelle, spreche dies nicht gerade für ökonomischem Sachverstand, meint der besorgte Vater eines zweieinhalbjährigen Sohnes.