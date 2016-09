Gechingen Initiative kämpft bis fast zur letzen Minute

Gechingen. Das machen die Mitglieder der Gruppe in einem offenen Brief an die Gechinger Gemeinderäte nochmals deutlich. Das Schreiben stammt von Wilfried und Renate Beigel, Reinhard Böttcher, Otto Gartmaier, Barbara Gawron, Jan Guhl und Manfred Schultze. "Der Platz bietet mit seinen alten Bäumen Lebensraum für verschiedene Tierarten und ist historisch bedeutsam. Die Naturschutzverordnung für die Linden am Sedanplatz bezweckt den Erhalt und die Förderung einer das Ortsbild prägenden Lindengruppe", heißt es in dem Schreiben. Fast die gesamte Bergwaldsiedlung sowie eine Vielzahl weiterer Gechinger sei für den Erhalt des Platzes. "Wir bitten Sie daher auch im Namen Ihrer Kinder und Enkel, auf das Fällen und Zerstören dieser Linden für jetzt und in Zukunft zu verzichten, damit diese sagen können, ihre Eltern und Großeltern haben sich für einen zukunftsorientierten und nachhaltigen Naturschutz entschieden", schreibt die Initiative.

Das Ratsgremium, das sich, wie berichtet, im Juli grundsätzlich für eine mögliche Bebauung des Areals ausgesprochen hatte, befasst sich in der Sitzung am kommenden Dienstag erneut mit dem Thema und soll mit dem Schreiben umgestimmt werden. Die Verwaltung rechnet mit zahlreichen Zuhörern und verlegte die Sitzung vom Rathaus vorsorglich in den kleinen Saal der Gemeindehalle.

Gutachten zu aufwendig