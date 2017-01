Gechingen Holzbarbearbeitungsmaschinen für Haiti

Der Rotary-Club Nagold-Herrenberg besteht seit mehr als 40 Jahren und hat während dieser Zeit in vielfältiger Weise regionale und internationale Projekte unterstützt. In Haiti herrscht akuter Handlungsbedarf, dies war den Mitgliedern des Service-Clubs schnell klar und so herrschte rasch Einigkeit im Blick auf die mögliche Unterstützung.

Pro Haiti plant die Anschaffung von Holzbearbeitungsmaschinen, die sehr kurzfristig den Wiederaufbau voranbringen werden und auch nachhaltig der Schaffung und dem Erhalt von Arbeitsplätzen dienen.

Innerhalb kürzester Zeit folgten die Mitglieder des Clubs dem Spendenaufruf und übergaben eine stattliche Spende in Höhe von 11 000 Euro in Sindlingen an ProHaiti.

Weltweite Hilfe

Vorsitzender Rolf Kossbiel aus Gechingen bedankte sich für die große Spende. "Die größte Einzelspende, seit Bestehen des Vereins" dürfe er heute entgegennehmen, was in besonderer Weise erfreue, kommentierte Kossbiel die Scheckübergabe. Rotary unterstützt mit seinen 1,2 Millionen Mitgliedern weltweit humanitäre Projekte und setzt sich für Frieden und Völkerverständigung ein. Rotary, so heißt es in einer Pressemitteilung, dient den Menschen, wo öffentliche Hilfe ausbleibt.