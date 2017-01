Gechingen Holz bringt weiter gute Einnahmen

Im zurückliegenden Jahr wurde mit einem Einschlag von fast 3100 Festmetern Holz, das bei stabilen Preisen am Markt gute Einnahmen brachte, und Einsparungen bei Pflanzungen sowie der Jungbestandspflege ein gutes Betriebsergebnis erzielt. So lag der Überschuss 2016 mit 54 000 Euro deutlich über dem Planansatz in Höhe von 21 200 Euro.

In 2017 ist erneut ein Einschlag von rund 3000 Festmetern geplant. Die Nutzung soll überwiegend im Bereich von Fichte und Tanne sowie in der Ernte von hochwertigem Buchenstammholz und Brennholz liegen. Es werden Einnahmen von rund 170 000 Euro erwartet. Planzungen, Pflegemaßnahmen, Verbissschutz und Wegebau schlagen voraussichtlich mit Kosten in Höhe von 144 000 Euro zu Buche.

"Im Vergleich mit anderen Gemeinden steht Gechingen sehr gut da", sagte Grüntjens. Zwischen 2007 und 2014 konnten durchschnittlich 79 Euro pro Jahr und Hektar erzielt werden. Durch unterschiedliche Waldstrukturen und Rahmenbedingungen schwankt dieser Wert von Ort zu Ort jedoch zwischen zehn und 100 Euro. Mit einem Überschuss von durchschnittlich 89 Euro pro Jahr und Hektar liege Gechingen im oberen Bereich, betonte der Forstbetriebsleiter.