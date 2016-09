Gechingen Höchste Zeit für neues Baugebiet

Gechingen. Für das Gewann Furt direkt im Anschluss an das Areal des Pflegeheims wurde ein städtebaulicher Entwurf entwickelt. Erstmals arbeitet die Gäugemeinde bei einem solchen Projekt mit einem Erschließungsträger zusammen (wir berichteten). Das Plangebiet umfasst 4,9 Hektar. Am südwestlichen Rand wird es von einem ­Heckenbiotop begrenzt. Der Hang Richtung Süden – von 483 Höhenmeter geht es bis hinauf zu rund 503 – stellt planerisch eine der größten Herausforderungen dar, wie Diplomingenieur Sippel dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung erläuterte.

Massiver Heckenriegel als Beeinträchtigung

Grundlegende Fragen, was Entwässerung und Erschließung angeht, wurden geklärt. Ende Juli gab es eine Vorabstimmung, einen so genannten Vorscoping-Termin, mit den Fachbehörden des Calwer Landratsamts, um die Entwicklung des Baugebiets weiter vorantreiben zu können. Die derzeitigen Planungen für den Hochwasserschutz sind noch nicht abgeschlossen.