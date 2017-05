Gechingen Hitze macht Pferden am wenigsten aus

"Pferde haben eine gute Hitzeregulierung", hob die Vereinsvorsitzende Christiane Sieber hervor. Die Menschen, ob aktive Reiter oder Besucher, suchten sich zumeist schattige Plätze oder zogen sich während der Pausen in die Zelte zurück. Bei der zweitägigen Veranstaltung wurde in 16 Reitdisziplinen um gute Platzierungen gekämpft. Es war immer wieder reizvoll, die disziplinierten und geschmeidig-eleganten Bewegungen der Tiere zu sehen. Besonders spannend wurde es jedoch immer, wenn Hindernisspringen angesetzt waren.

Aufwendig organisiert

Die aufwendige Organisation klappte hervorragend. Die Zeiten für den Ablauf einer Prüfung konnten fast immer eingehalten werden. Aufmerksame Kampfrichter verfolgten jede Bewegung des gerade eingesetzten Pferdes. Außerdem bewerteten sie den richtigen Sitz und die Haltung der Reiter. Der Höhepunkt war sicher die letzte Disziplin, die Springprüfung der Klasse M*. Souverän meisterten hier Reiter und Pferde die Hindernisse. Wenn auch in dieser Meisterklasse ab und zu eine Stange abgeworfen wurde, so tat dies dem Wettbewerb keinen Abbruch, sondern machte ihn um so spannender.