Gechingen Heute ist der Gemeinderat am Zug

Gechingen. Besonders intensiv sind die Bemühungen des Initiative "Denk-Mal", die gestern im Rathaus das Ergebnis einer Unterschriftenaktion an Bürgermeister Jens Häußler überreichte. Insgesamt sprachen sich 525 Einwohner und Personen, die in der Gäugemeinde arbeiten, einkaufen oder Freizeitaktivitäten nachgehen, dafür aus, den Sedanplatz in seiner jetzigen Gestalt zu erhalten.

Signal des Bürgerwillens

Mit der Unterschriftenaktion hofft die Initiative ein deutliches Signal des Bürgerwillens an die Verwaltung und die Entscheidungsträger im Gemeinderat zu senden. Barbara Gawron, die bei der Unterschriftenübergabe als Sprecherin der Initiative auftrat, sagte: "Wir hoffen, dass auch der Gemeinderat am Dienstag zu der Einsicht kommt, das Naturdenkmal Sedanplatz zu erhalten und von einer Bebauung jetzt und künftig absieht".