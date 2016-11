Gechingen. Der Kabarettist Thomas Schreckenberger zeigt auf Einladung der Sportfreunde am Samstag, 19. November, in Gechingen sein Programm "Ene, mene, muh – wem traust du?". Beginn ist um 20 Uhr in der Gemeindehalle. Schreckenberger bringt Licht ins Dunkel auf der Suche nach irgendjemandem, dem man noch trauen kann. Eintrittskarten gibt es für 17 Euro in der Gechinger Sparkassenfiliale, im Getränkekasten und im Sportheim.