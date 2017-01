Gechingen Heimatgeschichte verspürt frischen Wind

Zu den Höhepunkten zählten Ausstellungen der "Sticheltanten" aus Aidlingen, die ihre Patchworkarbeiten zeigten, ein Sonntag mit der Keltenfamilie Abnoa, die keltisches Handwerk und Lebensweise vermittelte und die Präsentation der Nachbargemeinde Deckenpfronn unter der Überschrift "Früher und heute".

Unter dem Motto "Elvis lebt" mit Heinrich Hamm, dem Vorsitzenden des Gechinger Schwarzwaldvereins als "King of Rock’n’Roll", lockte der Arbeitskreis ebenfalls zahlreiche Besucher an. "Das werden wir auf jeden Fall wiederholen", versprach Jensen.

Außerdem wurden im vergangenen Jahr zahlreiche "Schätzchen" aus Kisten befreit und in die ständige Ausstellung integriert. Es wurde entrümpelt, die Bereiche Schneiderei und Handarbeiten sowie Schule und Ortsgeschichte umgestaltet. Beim Großputz konnte der Verein wieder einmal auf zahlreiche Helfer bauen.

Mit derzeit 79 Mitgliedern stehe man im Vergleich mit anderen heimatgeschichtlich aktiven Vereinen gut da, so der Vorsitzende. Die Suche nach weiteren aktiven Mitgliedern wird angesichts der Altersstruktur dennoch ein Zukunftsthema sein. Darüber hinaus will Jensen die Einbindung und Ausbildung neuer Mitglieder in den Fokus stellen. In Schulungen und durch persönliche Gespräche sollen Wissen, autobiografische Erinnerungen an frühere Zeiten und die damit verbundenen Emotionen und Anekdoten auch an jüngere Generationen weitergegeben werden. Nur so könne das Heimatmuseum langfristig lebendig erhalten werden.

Veränderungen bleiben nicht aus

Jensen betonte, dass das "Museum gut ist, so wie es ist", wies aber auch auf notwendige Veränderungen und Anpassungen hin. SWV-Vorsitzender Heinrich Hamm lobte die "hervorragende Bilanz" des vergangenen Jahres und den "frischen Wind", den Jensen und sein Team in den Verein bringen.

Bei den anstehenden Neuwahlen eines Teils des Vorstandes wurden die Amtsinhaber Gerhard Brill als zweiter Vorsitzender, Kassenverwalterin Hannelore Richards, Schriftführerin Waltraud Lachenmaier und Beisitzer Roland Toberer in ihren Ämtern bestätigt.