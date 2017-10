Gechingen Heimatforscher durch und durch

Rollers Rückkehr erschien vielen Menschen wie ein Wunder. Nicht wenige hatten ihn schon längst für tot gehalten. Aber schon bald ging es für den tatkräftigen jungen Mann wieder aufwärts. Roller wurde Montageleiter bei einer bekannten Sindelfinger Firma. In den 1950er-Jahren lernte er Hedwig Weiß aus Gechingen kennen und heiratete sie. Es wurden zwei Kinder geboren und die Familie lebte seit 1958 in Gechingen.

Seit 1985 ist der Jubilar Rentner. Aber er legte die Hände nicht in den Schoss. Unermüdlich sammelte er in der Gäugemeinde alles, was er aus früheren Zeiten auftreiben konnte: Münzen, historische Ansichtskarten, alte Zeitschriften, Porzellan und alte, aussortierte Gebrauchsgegenstände aus Haushalten. Schließlich wurde Roller auch Gründungsmitglied des Calwer Kreisgeschichtsvereins. Außerdem gründete er den Gechinger Arbeitskreis Heimatgeschichte.

Anstoß zur Gründung des Appeleshofs

Als die "Gechinger Heimat­stuben" im Haus Roller die vielen gesammelten nostalgischen Stücke nicht mehr fassen konnte, suchte und fand der passionierte Heimatgeschichtler eine Lösung. Er gab 1987 den Anstoß zur Gründung des Heimatmuseums Appeleshof und wurde dann die treibende Kraft bei dessen Gründung sowie Ausgestaltung.

Daneben befasste sich der Jubilar eifrig mit der Gechinger Geschichte. Es entstand, aufbauend auf den gesammelten Daten des Gechinger Lehrers Friedrich Essig, das Buch "Gechinger Familien". Dem folgte 1997 die Herausgabe der "Gechinger Chronik". Die Gemeinde Gechingen ernannte Roller aufgrund seiner großen Verdienste zum Ehrenbürger. 2002 traf den Senior dann ein harter Schlag. Seine Ehefrau, die er lange gepflegt hatte, verstarb.

Und was ist das Geheimnis seines hohen Alters? "Vor allem immer nur mäßig essen und trinken und jeden Tag ein Spaziergängle machen", sagt der Senior schmunzelnd. Besonders durch den großen Zusammenhalt in der Familie sei es ihm immer gut gegangen, fügt er an. Seinen besonderen Geburtstag verbringt er deshalb heute im Kreise seiner Kinder und Enkel. "Er ist unser Oberguru und ein großes Vorbild für alle. Fritz Roller hat ein großes heimatgeschichtliches Wissen und wir können immer auf ihn zurückgreifen", unterstreicht der derzeitige Vorsitzende des Gechinger Arbeitskreises Heimatgeschichte, Norbert Jensen, voller Anerkennung.