Gechingen Handballnachwuchs genießt Mischung aus Sport und Spaß

Der Württembergische Handballverband ist seit der Gründung der Talentiade im Jahr 2001 mit dabei. Der von Volks- und Raiffeisenbank unterstützte Wettbewerb ist in den Spielbetrieb der acht Handballbezirke eingebunden. Teilnehmen können Jugendliche ab dem zehnten Lebensjahr. Die erste Stufe besteht aus einem Bezirksvorentscheid, was bedeutet, dass in jeder E-Jugendstaffel ein VR-Talentiade-Spieltag stattfindet. Die Ergebnisse aus den rund 80 Veranstaltungen gehen zur Auswertung an den Verband. Dieser lädt dann die gesichteten Talente zur zweiten Runde (April bis Juni) noch einmal zu acht Veranstaltungen mit zusammen rund 550 Jungen und Mädchen ein.

Jede Menge Daten erfasst

An der ersten Runde in Gechingen haben am Sonntag unter der Regie des TSV Neuhengstett mehr als 100 Kinder teilgenommen. "Gechingen wurde notwendig, da sich die Althengstetter Halle noch im Bau befindet und unsere Halle in Neuhengstett für so ein großes Event viel zu klein ist", erklärte Adelheid Oppelt. Bei der Abteilungsleiterin sowie der federführenden Betreuerin der Neuhengstetter E-Jugend, Victoria Schneider, liefen die Fäden zusammen. Messen, Zählen Werten, Punkte vergeben, die Vorgaben umfassten einige DIN A4-Seiten.