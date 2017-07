Gechingen (sel). Da die aktuelle Lage der Flurstücke im geplanten Baugebiet "Furt" in Gechingen eine Bebauung nicht zulässt, müssen die Grundstücke umgelegt werden. Der Gemeinderat ordnete in die Umlegung an und bildete aus Mitgliedern des Gremiums, der Verwaltung und Fachberatern einen Ausschuss, der die Umlegung auf Grundlage der rechtlichen Bestimmungen und Verordnungen durchführen wird. Als Mitglieder des Ausschusses wurden die Gemeinderäte Karl Bräuhauser, Simon Klass, Jürgen Groß, Klaus Böttinger, Claus Schaible, Gerhard Mörk und Erika Kanzleiter-Schilling bestimmt.