Gechingen Gechinger bringen Kinder auf Schwimmkurs

Als die Schwimmer der Sportfreunde Gechingen im Frühjahr auf das 40-jährige Bestehen ihrer Abteilung zurückblickten, hatte es eine besondere Überraschung gegeben: eine Videobotschaft von Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick, die in einer sehr persönlich an die Mitglieder der Schwimmabteilung gerichteten Ansprache für die Spende von über 3400 Euro an das Projekt "Kids auf Schwimmkurs" dankte.

Am Samstag, 24. September, können alle Schwimmer von 10 bis 16 Uhr im Gechinger Hallenbad teilnehmen. "Wir laden schwimmbegeisterte Familien, Kinder, Erwachsene, Mitglieder und alle, die Lust haben, sich im Wasser zu bewegen, zu der Aktion ein", sagt Wentsch.

Die Schwimmabteilung organisiert außerdem einen Verkaufsstand, an dem man sich mit Kaffee, Kuchen und Hotdogs stärken kann. Außerdem gibt es ein kleines Rahmenprogramm mit Tombolagewinnen.

Am Aktionstag gelten die üblichen Gechinger Eintrittspreise, also drei Euro für Erwachsene und 1,80 Euro für Kinder. "Geschwommen wird abwechselnd, das heißt, pro Bahn ist ein Schwimmer im Wasser, und es wird nach 50 Metern gewechselt", erklärt der Abteilungsleiter. Alle Teilnehmer würden gemeinsam eine Staffel bilden, die das Ziel habe, deutschlandweit die meisten Kilometer zu schwimmen, um einen Vereinspreis zu gewinnen.

"Die Aktion lässt sich dieses Jahr super mit dem 40-jährigen Bestehen unserer Abteilung verbinden. Am wichtigsten ist aber, dass mit diesem Event Nichtschwimmer unterstützt werden und ihnen somit die Chance gegeben wird, einen Schwimmkurs besuchen zu können", äußert sich Wentsch.

Immer weniger Bäder

In der heutigen Zeit, in der immer mehr Hallenbäder schließen, sei es leider nicht selbstverständlich, dass jeder die Möglichkeit habe, Schwimmen zu lernen "und dass Spaß im Wasser vermittelt werden kann", so Wentsch. Mit der Veranstaltung werde gezeigt, dass auch eine kleine Abteilung eine große deutschlandweite Kampagne unterstützen könne und Schwimmkurse für die Bevölkerung wichtig seien.