Gechingen Gechinger arbeiten einen Tag für guten Zweck

"Viele Leute warten jedes Jahr darauf, dass wir helfen", unterstrich Jugendreferent Dominik Hartnagel im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Die Senioren freuten sich darüber, dass das Schnittmaterial auch gleich verladen und zu den nahegelegenen Recyclinghöfen Simmozheim und Aidlingen transportiert wurde. Ein zweites Standbein für die Hilfsaktion für Kutina war der Verkauf von Zwiebelkuchen. Sabine Schumacher und Elke Wörner waren am Aktionstag schon früh aufgestanden und hatten die schwäbische Spezialität im evangelischen Gemeindehaus gebacken.

Ofenfrische Lieferung

So konnten 40 Zwiebelkuchen, zumeist auf Vorbestellung, ofenfrisch in die Häuser geliefert werden. Mit Boller- wagen zogen die Jugendlichen los und lieferten das schmackhafte Gebäck an den Haustüren ab. Der verführerisch duftende Kuchen wurde außerdem frisch aus dem Ofen auch an andere Interessenten verkauft.

"Wir haben in diesem Jahr 1850 Euro für Kutina zusammenbekommen", freute sich Mitorganisatorin Magdalene Böttinger am Ende. Der stolze Betrag wird beim nächsten Besuch in der kroatischen Stadt der evangelischen Gemeinde des Ortes gespendet, die damit bedürftigen Menschen hilft.