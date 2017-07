Gechingen Gechingens Stimmenkönig hört auf

Gechingen. "Ich schaffe es nicht mehr und habe mich deshalb schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen", sagte der CDU-Landtagsabgeordnete gegenüber unserer Zeitung. Blenke ist, wie er in dem Brief an Bürgermeister Häußler schreibt in seiner beruflichen Haupttätigkeit in dieser Wahlperiode sehr viel stärker gefordert als zuvor.

Wer ein Gemeinderatsmaandat aufgeben will, muss dies begründen. Der Politiker nennt in diesem Zusammenhang insbesondere sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Kombination mit der Fachzuständigkeit für das Gesamtfeld der Innenpolitik sowie die Mitgliedschaft im Präsidium des Landtags. Zudem sei er Mitglied im Ständigen Aussschuss und stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und schließlich muss er als Vorsitzender der Konferenz der innenpolitischen Sprecher von CDU und CSU in Bund und Ländern mehrtägige Termeine außerhalb Baden-Württembergs wahrnehmen.

Dienstags kommt meist der Landtag zusammen