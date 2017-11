Gechingen Gechingen hat eine neue Attraktion

Zeno Danner, Erster Landesbeamter des Landkreises Calw, lobte bei der offiziellen Einweihung gerade diesen umweltpädagogischen Ansatz des neuen Naturerlebnisraums in Gechingen, der künftig allen Besuchern offen stehen sowie Einblicke in die Kulturlandschaft des Hecken- und Schlehengäus geben wird. "So etwas gab es bisher noch nicht in unserer Gemeinde", freute sich Gechingens Bürgermeister Jens Häußler über die neue Attraktion. Bei der Realisierung sei einmal mehr das herausragende ehrenamtliche Engagement Gechinger Bürger zum Tragen gekommen.

Unter der Regie von Gerhard Mörk, der auch in seiner Funktion als Naturführer das Vorhaben in der Vergangenheit mit viel Engagement und Herzblut vorantrieb, wurde der Pfad in mehr als 500 Stunden Eigenleistung von Mitgliedern und Unterstützern des Gechinger Schwarzwaldvereins erstellt.

Gefördert wurde das Projekt mit 15 000 Euro aus dem Förderprogramm Leader Heckengäu. "Ein solches Projekt ist ein wertvoller Beitrag zum Erhalt des Naturraums ­Heckengäu", betonte Wolf Eisenbann, Vorsitzender von Leader Heckengäu.

Besonderer Wegweiser

Darüber hinaus unterstützten die Stiftung des Schwarzwaldvereins, für die Albrecht Bacher als Vorsitzender des Bezirks Nagoldtal Glückwünsche zum neuen Naturerlebnispfad überbrachte, sowie die Sparkasse Pforzheim Calw und die Vereinigte Volksbank AG das Projekt finanziell.

Einen Eindruck von dem neuen Lehrpfad machten sich die Gäste im Anschluss an die Einweihung. Dabei wies ihnen ein stilisierter Siebenschläfer auf den Markierungszeichen den Weg.