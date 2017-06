Gechingen Gäste verfolgen Debatte über innere Sicherheit

Ortsverbandsvorsitzende Ingrid Bauer aus Ostelsheim führte die 25-köpfige Gruppe in die Landeshauptstadt, wo diese von Viktoria Schmid, der Büroleiterin von MdL Thomas Blenke (CDU) aus Gechingen, vor dem Hohen Haus empfangen wurde. Die Besuchergruppe zeigte sich flexibel, war doch der zunächst geplante Ablauf des Besuchs durch eine aktuelle Debatte, in der Blenke als Redner für die CDU-Fraktion eingeplant war, etwas durcheinandergeraten. Im Nachhinein stellte sich das jedoch als Glücksfall heraus. Denn just zu dem Zeitpunkt, als Blenke ans Rednerpult trat, saßen die Besucher aus dessen Calwer Wahlkreis auf der Zuschauertribüne, und konnten so seinen Debattenbeitrag live erleben.

Thema der von der AfD-Fraktion beantragten Aktuellen Debatte war die innere Sicherheit im Land, die diese Partei massiv bedroht sieht, und die Gefährdung durch Islamisten. Neben Blenkes Ausführungen – er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Innenpolitik im Innenausschuss des Landtages und somit Kenner der Materie – konnte die Gruppe während der teils hitzigen und tumultartigen Debatte auch die Redebeiträge von Innenminister Thomas Strobel, Alexander Maier (Bündnis 90/Die Grünen) und dem Abgeordneten der SPD, Sascha Binder, verfolgen. Im Anschluss erfuhren die Teilnehmer von Viktoria Schmid viele Details aus dem Arbeitsalltag des Abgeordneten Blenke, bevor er selbst zur Gruppe stieß. Blenke gab den Besuchern aus Gechingen, Ostelsheim, Bad Liebenzell, Althengstett und Calw einen Einblick in die Abläufe der parlamentarischen Verfahren und beantwortete ihre Fragen hierzu und auch zu Stil und Inhalt der zuvor gehörten Debatte.

Muntere Gespräche beim Mittagessen