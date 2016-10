Gechingen Für ein freies Bildungswesen

Der Einsatz wurde möglich durch zahlreiche Einzelspenden an die ehrenamtlichen Teammitglieder. Seit vielen Jahren beruhigen sich die Auseinandersetzungen im Gazastreifen kaum, die Bevölkerung ist permanenten Spannungen ausgesetzt. Der letzte notfallpädagogische Einsatz fand 2014 statt. Damals endete der bisher schlimmste Gaza-Krieg. Die Bilanz waren mehr als 2200 getötete Palästinenser, darunter allein 500 Kinder. Tausende Menschen wurden verletzt, rund 20 000 Häuser zerstört oder beschädigt, so der Verein. Seitdem hat sich an der Situation kaum etwas verändert. Viele Familien sind über mehrere Generationen traumatisiert und werden durch die ständige Bedrohung und die wiederholt aufflammenden Konflikte immer wieder aufs Neue belastet. Besonders schlimm ist die Situation für die Kinder und Jugendlichen.

Bereits 2009 kam es zu einem ersten notfallpädagogischen Einsatz im Gazastreifen, der aus Sicherheitsgründen jedoch nach wenigen Tagen abgebrochen werden musste. In der Zwischenzeit folgten zahlreiche Einsätze in dieser Region, durch die Freundschaften und dauerhafte Kooperationen entstanden. Der langjähriger Projektpartner des Vereins trägt seit Jahren zum Wiederaufbau bei. Ganze Straßenzüge sind dem Erdboden gleichgemacht. Es entstand ein Jugendzentrum und ein Child Friendly Space. Nun baut Reem Abu Jaber mit weiteren Helfern einen Kindergarten und ein Bildungszentrum. Die Einrichtungen erschließen in Gaza ein pädagogisch neues Feld, bei dem die Erziehung des ganzen Menschen im Zentrum steht, betont Peter Elsen, Mitglied des notfallpädagogischen Teams.

Neubau schon weit fortgeschritten

Der Bau des neuen Kindergartens ist schon weit fortgeschritten und kann nun mit Spendengeldern aus einem Sponsorenlauf im Rahmen des Wow-Day fertiggestellt werden. Die Einweihung wird dann noch in diesem Jahr stattfinden.

Aus diesem Grund steht beim aktuellen Einsatz neben der direkten pädagogischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen die fachliche Schulung palästinensischer Pädagogen im Vordergrund. Die neuen und alten lokalen Mitarbeiter, die die Notfallpädagogen zum Teil schon aus vergangenen Einsätzen kennen, sollen weiter geschult und beraten werden. Kurze Fortbildungseinheiten und Praxisbeispiele sollen sie unterstützen und ihnen eine Hilfe beim Aufbau des Kindergartens sowie des Bildungszentrums sein.

Das vierköpfige Team besteht aus zwei Waldorf-Pädagogen, einem Sozial- und Erlebnispädagogen, einer Kunsttherapeutin und einem Eurythmisten. Alle sind erfahrene Notfallpädagogen und haben mehrfach an Einsätzen in Gaza teilgenommen.