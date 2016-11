Gechingen Floristin bietet Pflanzen für jeden Anlass

Seit 30 Jahren arbeitet Kerstin Lang in ihrem erlernten Beruf als Floristin. Mit der "Blumen Werkstatt" wagt sie nun erstmals den Schritt in die Selbstständigkeit. In den Räumlichkeiten in der Hauptstraße 14 in Gechingen bietet sie eine bunte Palette ausgewählter Schnittblumen, Topfpflanzen, Gestecke, Kränze, gebundene Blumensträuße und Dekorationen an und fertigt nach Kundenwünschen Bestellungen für unterschiedlichste Anlässe an.

Die "Blumen Werkstatt" ist von Montag bis Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Montag bis Freitag von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs ist der Blumenladen ganztägig geschlossen.

Zur Neueröffnung beglückwünschte Bürgermeister Jens Häußler die Inhaberin des neuen Blumenladens und betonte, dass das Angebot zur Bindung der Kaufkraft in Gechingen beitrage und die Attraktivität des Ortes steigere.