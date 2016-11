Gechingen Finanzchef mit viel Gemeinsinn

In einer Gemeindeverwaltung zu arbeiten, bedeute für ihn nicht, als Einzelkämpfer die Tätigkeit des Kämmerers bestmöglich auszufüllen: "Wir sind ein Team, das alle Aufgaben für die Bürger gemeinsam leistet". Nur zusammen könne eine Brücke zur Bevölkerung geschlagen werden. Gleichwohl ist Bastl bewusst, dass man in einer kleineren Gemeinde als Kämmerer nicht anonym ist und man selbst sowie die eigene Arbeitsweise als Verantwortlicher für die Finanzen anders wahrgenommen wird als in größeren Kommunen.

Dass der 38-Jährige viel Gemeinsinn besitzt, hat er andernorts bereits als ausgebildeter Feuerwehrmann bewiesen. "Es wird immer wieder gefordert, dass Unternehmen und Handwerksbetriebe die Helfer für Einsätze freistellen sollen. Warum nicht auch Gemeindeverwaltungen?", fragte sich Bastl und packte bei den Brandbekämpfern mit an.

In den nächsten Jahren gibt es für den neuen Gechinger Finanzchef, die Kollegen in der Verwaltung sowie den Gemeinderat viel zu tun, denn weitere Investitionen wie etwa ein neues Baugebiet werden den Gemeindehaushalt belasten. So manches werde finanziell schwer zu stemmen sein. "Das wird ein Kraftakt, aber langfristig geht es um einen Mehrwert für die Gemeinde", sagt Bastl.

In seiner Freizeit geht der Kämmerer gerne Joggen und läuft auch Langstrecken: "Das ist ein schöner Ausgleich zur Arbeit. Außerdem mag ich es sehr, draußen zu sein".