Gechingen Erst in rund zwei Jahren kann gebaut werden

Das bedeutet: Das Baugebiet "Furt" wird Regenrückhalte-Reservoirs brauchen mit einem Gesamtvolumen von 900 Kubikmetern. Zwei Varianten schlugen die Planer vor, die so auch durch das Landratsamt genehmigungsfähig wären: ein zentrales Rückhaltebecken als Erd­becken für das gesamte notwendige Rückhaltevolumen oder ein kleineres Rückhaltebecken, gekoppelt mit der Auflage an die künftigen Grundstückseigentümer im neuen Baugebiet, eigene Zisternen für Brauchwasser anzulegen, die auch jeweils eine Kapazität als Regenrückhaltebecken vorhalten müssten. Pferdefuß bei Variante zwei: Der Kreis würde in diesem Fall der Kommune eine regelmäßige Überprüfung der quasi öffentlich-privaten Rückhalte-Zisternen auferlegen.

Was die Gemeinderäte so aber nicht akzeptieren mochten, weshalb sie eine eigene, quasi dritte Variante per spontan beantragter Abstimmung mit einem einstimmigen Entscheid auf den Weg brachten: Zisternenzwang für alle Grundstückseigentümer – nach dem Modell des bestehenden Baugebiets Kirchberg. Aber ohne öffentliche Rückhaltekapazitäten; stattdessen Bau des großen, zentralen Rückhaltebeckens.

Zweites großes Diskussionsthema waren Fußwege entlang der Erschließungs­straßen des Baugebiets, die die Planer nur für den oberen Erschließungsring, nicht aber für den im Straßenprofil schmaleren unteren Ring vorsahen. Was nach Meinung von Gemeinderätin Erika Kanzleiter-Schilling so aber gar nicht gehe, wo man doch als Zielgruppe für das Gebiet junge Familien ausgemacht habe. Die bräuchten für sichere Wege unbedingt Gehsteige.

Das sahen die übrigen Ratskollegen überwiegend ähnlich, weshalb (bei sieben zu vier Stimmen) die Aufnahme der zusätzlichen Gehwege in die Planung – beschlossen wurde. Wobei man sich ergänzend darauf einigte, für den oberen Ring den Gehsteig von den bisher geplanten zwei Metern Breite auf 1,75 Meter zu reduzieren und im unteren Bereich die Gehwege auf eine Breite von 1,5 Metern zu begrenzen.

Weitere Schritte bis zur Sommerpause

Bis Mitte März sollen die Vorplanungen abgeschlossen werden, um mit dem offiziellen Planungsverfahren zu beginnen – und zwar in Form eines Beschlusses des Gemeinderats zu einer frühzeitigen Beteiligung. Möglichst bis zur Sommerpause will man alle in Rahmen dieses Verfahrens eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen in den endgültigen Planungsentwurf einarbeiten – natürlich nach entsprechender Abwägung. Anschließend erfolgt die formale Offenlegung des Entwurfs. Gibt es dabei keine ungeplanten Überraschungen, geht Uta Berner von der KBB als beauftragtem Projektträger des Baugebiets davon aus, spätestens im Herbst den finalen Satzungsbeschluss vorliegen zu haben – der Startschuss für die notwendigen Erschließungsarbeiten.

"Und wann kann der erste Bauherr endlich mit dem Bauen beginnen?", wollte nicht nur Gemeinderat Bernd Wentsch von den Planern wissen. Bei aller Vorsicht und in jedem erdenklich Konjunktiv formuliert, legte sich Uta Berner letztlich "auf das erste Halbjahr 2019" fest. Was in der Runde der Zuhörer an diesem Abend doch auch Ernüchterung hervorrief. Denn aktuell hat Gechingen keinen freien Bauplatz mehr, auch der allerletzte im Baugebiet Kirchberg hat jüngst einen neuen Eigentümer gefunden.