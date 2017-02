Gechingen Endlich gemütliche Filmabende

Eigenständiges Angebot

Gemeinsam einen Actionfilm oder eine unterhaltsame Liebeskomödie anzuschauen, gehört im Jugendtreff bei Übernachtungen oder auch als eigenständiges Angebot mit dazu. "Das kommt immer gut an", sagt Jugendtreff-Leiterin Ilona Schmid. Bisher fehlte es aber an einem guten und ausreichend großen Bildschirm, um mit Spaß in einer größeren Gruppe eine DVD oder BluRay anschauen zu können. Dienstags- und freitagabends hat der Jugendtreff geöffnet. "In der Regel sind zehn bis 15 Jugendliche da", berichtet Wolfgang Borkenstein vom Kreisjugendring, der vor rund zwei Jahren die Trägerschaft des Offenen Treffs übernommen hatte.

Das Bürgernetzwerk Gechingen wurde vor drei Jahren aus der Taufe gehoben und bietet unter anderem eine Plattform für Hilfsangebote sowie -gesuche im privaten Bereich. Ziel ist es, Netzwerke zu schaffen, das soziale Miteinander in der Gäugemeinde zu fördern, generationsübergreifend Unterstützung in alltäglichen Dingen zu ermöglichen, Kontakte zwischen Neubürgern sowie Alteingesessenen zu vermitteln und so ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, das zunehmender Anonymität entgegenwirkt.