Gechingen Einen Tag im Dienst der guten Sache

Zweites Standbein

Ein zweites Standbein der Gechinger Hilfsaktion vom Samstag war der Verkauf von frisch gebackenem Zwiebelkuchen. Dazu waren Sabine Schumacher sowie Elke Wörner schon sehr früh am Morgen aufgestanden und hatten diese schwäbische Spezialität im Gemeindehaus gebacken. So konnte das heiße, duftende Gebäck direkt aus dem Ofen verkauft werden. Pfadfinder hatten im Ortszentrum einen Stand für diesen Zweck aufgebaut. Außerdem waren Kindergruppen in Begleitung Erwachsener im Ort unterwegs und brachten interessierten Bürgern frischen Zwiebelkuchen. Die meisten Abnehmer waren froh über den Service direkt an ihrer Haustür.

Große Freude vor Ort

"Durch die Gartenarbeit und den Verkauf von 40 Zwiebelkuchen haben wird die stolze Summe von rund 2000 Euro zusammengebracht", freute sich Böttinger am Abend. Erst vor wenigen Wochen hatten sich 25 Gemeindeglieder nach Kroatien auf den Weg gemacht. Die Gruppe besichtigte Ljubljana, die Hauptstadt von Slowenien, sowie die kroatische Hauptstadt Zagreb und machte dann Station in Kutina. Dort erlebte die Gechinger Gruppe die Freude über die gut erhaltene Winterkleidung, die sie für notleidende Menschen mitgebracht hatten. Ein gemeinsamer Gottesdienst mit der evangelischen Kirchengemeinde Kutina war ein weitere Höhepunkt dieser Reise.