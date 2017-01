Gechingen Ein Stück Bildungsgerechtigkeit

Die Jungen und Mädchen werden hier nicht, wie an anderen Schulen, mit Cateringprodukten aus einer Großküche versorgt. Der ansprechende, großzügige Aufenthaltsbereich für die Mittagszeit wurde nämlich eigens mit einer modernen Küche ausgestattet. Und dies nutzen Henkel und Schwarz. Sie kochen täglich frisches Essen und achten dabei auf ausgewogene Ernährung. Heute gibt es Nudeln mit Tomatensoße, gebratener Geflügelwurst, frischen Tomatensalat und einen leckeren Nachtisch aus Joghurt und Beeren. So wird für genügend gesunde Nährstoffe und frische Vitamine gesorgt. Auch eine vegetarische Kostvariante wird täglich angeboten. An der Art und Geschwindigkeit des Essen ist gut zu erkennen, dass das Angebot heute wieder ein glatter Volltreffer war. In bester Laune, gesättigt und zufrieden wenden sich die Kinder dem gemeinsamen Spielen mit anderen zu.

Im Rahmen der Verlässlichen Grundschule wird in der Schlehengäuschule eine Betreuung von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr angeboten. Zusätzlich gibt es Kernbetreuung am Mittwoch eine Nachmittagsbetreuung von 13 bis 16 Uhr. Nach dem Mittagessen beginnen die Schüler mit den Hausaufgaben, bei denen Hilfe und Unterstützung angeboten wird. Wenn diese erledigt sind, gibt es die Möglichkeit, sich auszuruhen, zu lesen oder zu spielen. Ein Spiel- und Bewegungsangebot rundet die Betreuung ab.