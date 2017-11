Gechingen Ein Kurztrip auf die grüne Insel

Gechingen. Irish Stew, Guinness, Wissenswertes rund um die Kultur, Politik und Geschichte der grünen Insel, Irish Folk mit "Slieve League and the pebbles" und persönliche Eindrücke sowie Erfahrungen über das Leben und die Menschen in Irland bot dort der Internationale Kulturverein (IKV) bei einem Nachmittag, der sich rund um die Republik Irland und das zu Großbritannien zählende Nordirland drehte.

Mit dem Willkommensgruß "Céad míle fáilte" begrüßte Gerhard Mörk, Vorsitzender des IKV, die rund 180 Besucher des Nachmittags in der Gechinger Gemeindehalle. Zwischen Himmel und Meer habe Gott Irland, die grüne Insel, geschaffen, so Mörk. Um davon einen Eindruck zu vermitteln, hatte der IKV ein Programm zum Schmecken, Hören und Sehen sowie vielen Informationen zusammengestellt.

Mit typischem Apple Pie (Apfelkuchen), der schon nach kurzer Zeit ausverkauft war, und "Sweet white Scones with Jam and Cream" (kleine, süße Brötchen, die mit Marmelade und Sahne in Irland zur Teatime gereicht werden) konnten sich die Gäste auf die irische Mentalität einstimmen und statt Tee gerne auch schon ein dunkles Guinness oder einen heißen Irish Coffee genießen.