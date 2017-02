Gechingen Ein großer Meister spontaner Einfälle

Gechingen. Die Sportfreunde Gechingen präsentieren im seit Kurzem modernisierten Sportheim "NEUNZEHN21" einen kabarettistischen ­Leckerbissen. Am Samstag, 11. Februar, hält der fernsehbekannten Kabarettist Alois Gscheidle eine gute Portion Schwäbisch für seine Besucher bereit. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn der Vorstellung um 20 Uhr. Die Kapazität ist auf rund 100 Karten begrenzt. Diese bekommt zum Vorverkaufspreis von 15 Euro im "NEUNZEHN21" oder in der Pizzeria Rössle in Gechingen. An der Abendkasse kosten die Karten 17 Euro.