Gechingen Ehrungen

Gechingen. Nach einem schwierigen Jahr gab Vorstand Tobias Schlegel bei der Hauptversammlung des Liederkranzes Gechingen 1840 in der Chorstube in der Gemeindehalle die Parole aus: "Tue Gutes und rede darüber." Vor allem rückläufige Besucherzahlen machen dem Vorstand Sorgen.

"Wir haben eine Aufgabe vor uns liegen, die wir nur zusammen bewältigen können", so Schlegel.

Geprägt war das zurückliegende Jahr von vielen Veranstaltungen und einem hohen Arbeitspensum. Für TonArt sei es gar ein "Marathon" gewesen, der absolviert worden sei, so Schlegel, der betonte, dass die Konzerte und Auftritte und die damit verbundene Arbeit auch viel Freude machten. So nahm der Chor TonArt am Deutschen Chorfest in Stuttgart teil, lud gemeinsam mit einem Chor der evangelischen Kirchengemeinde zum Konzert "Total Vokal" in die Gechinger Martinskirche ein und empfing beim ersten "Gechinger Chorfestival" zahlreiche Chöre aus der Region. Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme an einer Aufführung des Pop-Oratoriums "Luther" vor rund zwei Wochen in der Porsche Arena in Stuttgart. Gemeinsam mit 2400 Sängern, Musicaldarstellern, Orchester und Band wurde die Geschichte Martin Luthers vor rund 11 000 Zuschauern auf die Bühne gebracht. "So etwas muss man erlebt haben", sagte Schlegel. Dies sei aber nur die Vorderseite der Medaille.