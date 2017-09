Gechingen Drittes Album ist auf dem Markt

Man möchte sich die Augen reiben: Dieser Metal-Rocker unterrichtet an einer renommierten Stuttgarter Musik-Schule. "Diese extreme Gesangsstimme bekommt ihren notwendigen Druck ganz unten, tief aus dem Bauch", erklärt Simon die ungewöhnliche Gesangstechnik.

Der eigentliche Ton entstehe dann ganz kurz hinter den eigentlichen Stimmbändern – mit Simons normaler Sprech- und Singstimme hat dieser Ton dann rein gar nichts mehr zu tun. Aber auch das hier ist hohe Gesangskunst. Keine Arien, aber ähnlich komplex und anspruchsvoll in der Stimmbildung.

Wer’ s falsch macht mit dem Growling, kann sich schnell die Stimmbänder blutig singen, die Stimme auf Dauer ruinieren. Routinier Simon war davor bisher gefeit. Locker hält er ein abendfüllendes Konzert mit übrigens nur eigenen Songs durch.

"Fateful Finality" gewannen mit ihrem Debüt-Album "King of Torture" vor fünf Jahren den "Wacken Metal Battle"; genau: Wacken – wie das Mega-Festival der weltweiten Metal-Gemeinde. Der Metal-Battle dort ist quasi der "Eurovisions-Contest" der härtesten Musik-Bands der Welt. Erst gewannen die Jungs der Gechinger Band den Vorentscheid Deutschland-Süd, dann den Deutschland-Entscheid und schließlich beim "Wacken-Openair" den World-Battle vor der gewaltigsten Festival-Gemeinde dieses Genres.

Wacken ist Legende, das wissen auch alle Nicht-Metal-Fans. Am Ende hatten sich "Fateful Finality" gegen unglaubliche 1400 Bands weltweit bei diesem gigantischen Contest durchgesetzt. Das war aber irgendwie trotzdem noch nicht der ganz große Durchbruch für die Band. Warum wissen Simon Schwarzer (Gesang, Gitarre), Patrick Prochiner (Gesang, Gitarre), Philipp Mürder (Bass) und Mischa Wittek (Schlagzeug) eigentlich selber nicht.

Unbeirrt geht es weiter

"Vielleicht dachten die Clubs und Festivals, wir wären danach zu abgehoben", und trauten sich nicht, die Jungs zu buchen. Was es auch war und ist – die Vier gehen trotzdem weiter unbeirrt ihren Weg. Um noch ein paar Vorurteile abzubauen: Simon, wie gesagt, ist Musik- und Gesangslehrer; verheiratet, eine Tochter. Patrick ist im zivilen Leben Projektingenieur in der Automobil-Branche, Phil(ipp) Frontend-Entwickler im IT-Bereich. Und Schlagzeuger Mischa arbeitet ebenfalls als Ingenieur in der Lackierbranche. Richtig solide Biografien also – trotz der vielen Tattoos; wie aus der Bausparvertrags-Werbung.

Die Mamis müssen stolz auf die vier Jungs sein. "Sind sie", sagt Simon lachend. "Und sie sind bei jedem Konzert dabei." Auch, wenn Mischa und Simon bei ihrer "anderen Band" mit dem "ganz anderem Repertoire" als jetzt ausgerechnet dem Thrash-Metal-Genre zu Werke gehen: beim Musikverein Gechingen. "Da spielen wir alles zwischen Klassik und manchmal auch Rock." Unglaublich, wie "normal" doch Thrash-Rocker sein können. Und man möcht’ sich glatt noch einmal die Augen reiben.

Weitere Informationen: www.fateful-finality.de